Inter-news.it - Serie A, Giudice Sportivo 20ª giornata: ‘graziata’ l’Inter, multa al Venezia!

VentesimadiA che vedesenza squalifiche particolari e con zero ammende, al contrario del. Ilha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera.I PROVVEDIMENTI – Come accaduto nel diciassettesimo turno di campionato, anche nella ventesimadiA ilha deciso di di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di alcuni club, tra cui, in seguito ai comportamenti scorretti dei loro sostenitori. Nello specifico, i tifosi hanno violato le norme introducendo nel proprio settore dello stadio materiale pirotecnico di vario genere. Ammenda, invece, per Milan, Bologna, Lecce, Torino, Juventus, Roma e. I lagunari sono stati sanzionati, con unadi € 4.000,00, per i fumogeni lanciati in campo dai sostenitori nella gara contro, interrotta per questo motivo per trenta secondi nel secondo tempo.