Serie A – Atalanta – Juventus in palio punti pesanti Su Sisal it conduce la Dea a 210

Liberoquotidiano.it - Serie A – Atalanta – Juventus, in palio punti pesanti Su Sisal.it conduce la Dea a 2,10

Leggi su Liberoquotidiano.it

- Roma, 13 gennaio 2025 – Vanno in scena oggi i recuperi della 19esima giornata diA, una sorta di mini turno infrasettimanale che vede protagoniste le squadre che sono state impegnate nella Supercoppa Italiana. Tra queste c'è il Milan , alle prese con il derby lombardo in casa del Como e a caccia diper risalire la classifica, dopo il deludente pareggio casalingo con il Cagliari . Un match che i rossoneri non devono prendere sotto gamba, i lariani infatti sono in buon momento, reduci dal pareggio all'Olimpico con la Lazio e con due vittorie ottenute nelle ultimeSfida delicata e coninquella tra. La Dea arriva da due pareggi consecutivi e, soprattutto, sembra aver perso il feeling con il gol; non hanno fatto meglio i bianconeri, la cui marcia deludente ha probabilmente archiviato il sogno scudetto.