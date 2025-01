Thesocialpost.it - Sciame sismico in corso in Italia: la terra ha iniziato a tremare all’improvviso

Un’attività sismica è inai Campi Flegrei a partire dalle 7:58 di oggi, lunedì 13 gennaio 2025. La notizia è stata diffusa dall’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingvi), come riportato in un comunicato del Comune di Pozzuoli.Nella notte e questa mattina sono state registrate tre scosse sismiche nell’area. L’ultima, di magnitudo 1.2, si è verificata alle 7:58 a una profondità di 2.1 km. Prima di questa, si sono verificate altre due scosse di magnitudo 1.5 e 1.3, avvenute a pochi secondi di distanza l’una dall’altra intorno all’1:36. Questi eventi sismici sono stati localizzati dai sismografi nella zona di Pisciarelli, a una profondità stimata di 2.7 km.I terremoti sono stati percepiti dalla popolazione di Pozzuoli, con diversi cittadini che hanno condiviso le loro esperienze sui social media, in particolare sulla pagina Facebook “Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei”.