Sci alpino, Brignone segna un punto di svolta a St.Anton. Il doppio zero condanna Goggia

La stagione di Federicapotrebbe aver avuto un decisivodia St.. Un fine settimana importantissimo per la valdostana, che è balzata al comando della classifica generale di Coppa del Mondo. La due giorni sulla Karl Schranz è stata eccezionale per, che finalmente è riuscita ad essere decisamente competitiva per la vittoria nella velocità anche in gara e non solo nelle prove come invece era accaduto a Beaver Creek e St.Moritz.La discesa di St.resterà comunque sempre nella carriera e nel cuore di Federica, visto che ha centrato la sua prima vittoria della carriera nella specialità. Finalmenteè riuscita a rompere la maledizione della discesa, diventando la prima italiana di sempre (uomini o donne non fa differenza) a trionfare in Coppa del Mondo in quattro specialità diverse.