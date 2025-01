Ilrestodelcarlino.it - Scarlata trascina il Terre e lo riporta in zona playoff

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

FIDENTINA 1DI CASTELLI 4 FIDENTINA: Mora, Agostinelli, Visconti, Petrelli, Leporati, Casarini, Varani, Compiani (61’ Alfieri), Nocciolini, Ferrara (61’ Pasaro), Delgrosso. A disp. Cattabiani, Cruoglio, Azzali, Araldi, Saccani, Alinovi. All. MontaniniDI CASTELLI: Gibertini, Gargano, Ben Driss (81’ Dembacaj), Bruno, Gigli, Hajbi, Barbolini (75’ Nait), Hasanaj, Tzvetkov (65’ Iori), Esposito,(56’ Pigozzi). A disp. Venturelli, Deliu, Massari, Lamanna, Guidotti. All. Domizzi Arbitro: D’Ovidio di Bologna Reti: 14’ e 38’, 58’ Tzvetkov, 60’ Pigozzi, 75’ Pasaro Note: ammoniti Hajbi, Delgrosso Ilcancella il momento no (un punto in 3 gare) e sbancando Fidenza mette la freccia sui ducali tornando ine salendo a -9 dalla Correggese capolista sconfitta.