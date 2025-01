Ilrestodelcarlino.it - Saman Abbas, il docufilm Sky sulla ragazza uccisa dalla famiglia: quando in tv

Reggio Emilia, 13 gennaio 2025 – Era il primo maggio 2021, 18 anni, vennea Novellarasuaper essersi sottratta a un matrimonio forzato. Questa tragica vicenda verrà raccontata dalSky “” che andrà in onda martedì 28 gennaio alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now. Di cosa parlerà ilIl processo La parole dei registi Veronesi e Bedini I premi e i riconoscimenti ricevuti Di cosa parlerà ilOltre al brutale caso di cronaca, ilmette in luce la dura realtà di molte ra gazze pakistane che, come lei, lottano per la propria libertà in un contesto spesso ostile. Ad arricchire la narrazione ci sarà anche la testimonianza di Amina, una giovane che ha vissuto esperienze simili. Attraverso interviste inedite e materiali d’archivio, il documentario evita di ridurre la vicenda ad una semplice storia di cronaca nera ma diventa un racconto che mette in luce la coraggiosa lotta per l’identità e la libertà delle giovani pakistane.