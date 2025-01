Zonawrestling.net - Sam Roberts:”L’ascesa di Jimmy Uso sarà straordinaria, ma richiederà tempo”

Jey Uso è attualmente una delle Superstar più popolari di Monday Night RAW. L’analista WWE, Sam, ha recentemente affermato che la compagnia di Stamford sembra intenzionata a dare una spinta simile al fratello di Jey,Uso.Dopo essersi separato dalla Bloodline, Jey da SmackDown è approdato a RAW, iniziando la sua carriera come lottatore singolo. Lo scorso anno, ha conquistato il suo primo titolo singolo, l’Intercontinental Championship, sconfiggendo Bron Breakker. Tuttavia, ha mantenuto il titolo per soli 27 giorni, prima di perderlo nuovamente contro Breakker.Nel fratUso è stato messo fuori gioco da Solo Sikoa dopo WrestleMania 40. È tornato a Bad Blood per aiutare Roman Reigns e Cody Rhodes a sconfiggere la nuova Bloodline e successivamente, si è riunito con l’OG Bloodline, nel pieno di una guerra civile in corso tra le due fazioni.