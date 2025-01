Cityrumors.it - Salvini rivoluziona i trasporti: la soluzione per guasti e ritardi | “Tagli alle corse dei treni fino al 15%”

Leggi su Cityrumors.it

Matteoè pronto aare ledei: “Riduzione del 15%”, ma laai disagi non soddisfatalia.Matteoè pronto a usare il pugno duro per risolvere i problemi di trasporto che attanagliano il Paese. L’attuale Ministro deie delle Infrastrutture è nel caos dopo i disguidi di sabato scorso legatitratte dei, gli alta velocità sono rimasti fermi per alcune ore (complicando la giornata dei passeggeri) a causa di un guasto alla linea sul nodo di Milano.(Ansa Foto)- Cityrumors.itLe indagini per cercare motivazioni e soluzioni continuano, ma nel frattempo un ritmo altalenante come quello vissuto dai pendolari (e non solo) negli ultimi mesi sta diventando insostenibile. Persino i vip cominciano a spazientirsi per i disagi su rotaia e non solo.