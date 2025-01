Pronosticipremium.com - Roma, si ferma Marin: infortunio con la Primavera

Leggi su Pronosticipremium.com

Il girone di ritorno dellaè iniziato con un pareggio per 2-2 contro il Bologna. I giallorossi sono riusciti a strappare un punto dalla trasferta con i felsinei nel finale, impattando all’ultimo grazie alla rete di Artem Dovbyk su rigore. Il carattere sembra essere tornato definitivamente e l’obiettivo ora è inanellare una serie di risultati positivi, avvicinandosi così a quel 7° posto che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. I capitolini stanno già iniziando a pensare alla prossima gara con il Genoa, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un avversario in forma smagliante.Claudio Ranieri deve fare i conti con l’con un calciatore che è sempre rimasto dietro le quinte. Stiamo parlando di Renato, terzo portiere sempre aggregato alla prima squadra.