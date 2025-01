Romadailynews.it - Roma: ruba gli alimenti da mensa scolastica a Casal Palocco, denunciato 44enne

glidalladi una scuola a: per questo nei giorni scorsi e’ statodai carabinieri unno di 44 anni. L’uomo, con precedenti, e’ stato notato dai militari vicino a una fermata del bus ed e’ stato trovato in possesso di diversi tipi di, di cui non e’ stato in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza.I Carabinieri, a seguito degli accertamenti, hanno scoperto che i generi alimentari erano statiti dalladi un istituto scolastico della zona. Ile’ statoper ricettazione ed essendo gia’ sottoposto a una misura piu’ leggera, per un furto commesso in passato, il giudice del tribunale diha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.L’uomo quindi e’ stato portato al carcere di Regina Coeli.