Pronosticipremium.com - Roma, Ghisolfi segue l’allenamento: Cristante ancora out

Dopo il 2-2 contro il Bologna, lariprende la sua settimana con gli allenamenti in vista della 21ª giornata di Serie A, quella contro il Genoa, che si terrà alle ore 20:45 del 17 gennaio. La sfida contro i rossoblù del Dall’Ara ha messo in mostra diverse lacune della formazione giallorossa, soprattutto per quanto riguarda la fase di non possesso palla e la fase difensiva, tutti dettami su cui Claudio Ranieri dovrà continuare a lavorare per riportare più equilibrio nella squadra. Laè scesa in campo per una seduta di allenamento mattutina a Trigoria. La squadra è stata divisa in due gruppi, come di consueto: il primo composta da chi ha giocato e che dunque si è allenato in palestra e l’altro da chi invece non è sceso in campo al Dall’Ara dal primo minuto, con consueto riscaldamento e partitella.