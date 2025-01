Romadailynews.it - Roma: fucili munizioni armi bianche e 4 kg di droga, un arresto a Ciampino

I finanzieri del Comando Provinciale dihanno arrestato in flagranza per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva diun uomo di 51 anni. Le fiamme gialle del Gruppo di Frascati lo hanno inizialmente sottoposto a controllo, durante il quale e’ stato trovato in possesso di un coltello e 70 grammi di cocaina. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di scoprire circa 4 chilogrammi di hashish e 500 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e numerosi strumenti atti ad offendere, tra cui 2da caccia, 453 cartucce, una spada katana, 3 coltelli da lancio, 5 pugnali e 2 coltelli a serramanico, tutti detenuti senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dall’Autorita’ di Pubblica Sicurezza. Il responsabile e’ stato trasferito alla Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria.