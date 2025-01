Pronosticipremium.com - Roma Femminile-Inter 1-2, Spugna: “Grande partita, possiamo giocare contro le squadre, non contro altro”

Leggi su Pronosticipremium.com

Arriva un brutto stop in ottica campionato per la, che si arrende 2-1 all’nello sdiretto per il momentaneo secondo posto. Al termine del match, il tecnicoha commentato la prestazione, resa complicata anche dall’espulsione di Giacinti: “Abbiamo fatto una, perchésettanta minuti in dieciundicil’e farlo come abbiamo giocato oggi non è scontato, non è facile. Quindi io sono assolutamente felice e contento di una delle migliori prestazioni della stagione. È chiaro che, come ho detto prima,lediventa difficile“.Sulle lacrime di alcune giocatrici a fine: “In lacrime perché hanno fatto uno sforzo importante, hanno dato tutto. È normale. Però, in mezzo al campo, ho fatto i complimenti a loro.