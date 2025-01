Romadailynews.it - Roma: alloggio popolare usato come magazzino di droga e armi a Tor Bella Monaca, due arresti

Oltre un chilo di cocaina, due pistole e’ quanto hanno trovato gli agenti della polizia diin un appartamento a Tor. Le indagini della polizia hanno portato allo smantellamento di un appartamentodi stoccaggio per lae per la “custodia” delle“pronte al fuoco”. Arrestati due uomini: l’assegnatario dell’abitazione ed un condomino.Gli investigatori del Distretto Casilino, nei giorni scorsi sono venuti a conoscenza che, in via Scozza, uno degli appartamenti di ediliziaeraper stoccare lada smerciare nel quartiere e non solo.Dopo una serie di appostamenti ed accertamenti, i poliziotti hanno individuato l’appartamento ed il suo assegnatario: un 65enne gia’ noto alle forze dell’ordine. Proprio mentre tenevano d’occhio l’abitazione, hanno scorto un 47enne, anche lui abitante nello stesso palazzo, mentre entrava ed usciva dall’appartamento oggetto di indagine e lo hanno fermato in strada.