Ilgiorno.it - Reggers anima Allianz. Milano prende Verona

L’torna dalla trasferta contro la Ranacon tre punti, grazie al successo per 3 a 1, ma soprattutto con l’aggancio agli scaligeri al quinto posto, a quota 27 punti. I meneghini dovevano vincere lo "scontro diretto" e così è stato. La sfida dentro la sfida, ovvero quella tra il migliore, nelle classifiche individuali di Lega, per attacchi vincenti, Keita e il secondo, ovvero(foto), se l’aggiudica il belga, ancora una volta tra i migliori. Coach Piazza, privo di Matteo Piano per un forfait dell’ultimo minuto, schiera la solita formazione, mentre Stoytchev sor, mettendo al centro, al posto di Cortesia, l’ex di turno Marco Vitelli, relegato in panchina negli ultimi turni e Spirito, quest’anno poco utilizzato (di solito al suo posto c’è Abaev). Proprio l’ex centrale milanese parte bene, nel primo set, con quattro muri.