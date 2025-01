Dilei.it - Re Carlo preoccupato: svelato l’ultimo segreto sul Principe Andrea (che non abbandonerà mai)

Per il 2025 la famiglia reale inglese confida in giorni più positivi rispetto a quelli vissuti nelanno. Resta portando avanti un programma fitto di impegni mentre prosegue le cure contro il cancro, mentre Kate Middleton sta gradualmente tornando alla vita pubblica dopo la chemioterapia. Tuttavia, una nube oscura continua a gravare su The Firm: il futuro del.Da anni il Duca di York è al centro di scandali e polemiche e l’ultima risale allo scorso dicembre, quando si è vociferato di un presunto legame con una spia cinese. Negli ultimi giorni, invece, il gruppo anti-monarchico Republic ha chiesto alla Metropolitan Police di indagare su Andrew per aver utilizzato il nome falso “Andrew Inverness” per scopi commerciali.Perché Renonmai ilA quanto pare Renon vuole isolare completamente ilnonostante la loro faida ed èche lo stato mentale già fragile del fratello minore possa deteriorarsi ulteriormente a causa dei recenti scandali.