Oasport.it - Ranking WTA (13 gennaio 2025): Jasmine Paolini sempre n.4 del mondo, Bronzetti guadagna posizioni

Leggi su Oasport.it

Inizia una nuova settimana nel tennis mondiale femminile e gli Australian Openstanno a catalizzare l’attenzione. Per quanto concerne il, la bielorussa Aryna Sabalenka, campionessa in carica dello Slam di Melbourne, ha già la qualificazione al secondo turno in cassaforte e può fregiarsi del primato nella graduatoria mondiale.è chiamata a una stagione molto difficile di riconferme. Nella terra dei canguri la toscana dovrà provare a replicare la qualificazione alla seconda settimana per non perdere punti, ma si vorrebbe provare a fare meglio degli ottavi di finale. Vedremo se l’allieva di Renzo Furlan saprà spingersi oltre il turno specificato, esprimendo lo stesso tennis che le ha permesso di scalare in maniera così incredibile la classifica.WTALunedì 131 Aryna Sabalenka 96562 Iga Swiatek 81203 Coco Gauff 6888453995 Qinwen Zheng 53256 Jessica Pegula 48017 Elena Rybakina 47238 Emma Navarro 34099 Barbora Krejcikova 321310 Daria Kasatkina 3151Parlando delle altre italiane, Luciaproverà are altre, come ha fatto già per l’inizio di questa settimana.