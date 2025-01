Ilgiorno.it - Ramy, schiaffo bipartisan ai violenti. La Lega: colpa pure della sinistra. Ma Cucchi li paragona ai black bloc

A Milano non è successo niente, né al corteo di sabato né nei precedenti che hanno chiesto "verità e giustizia" perElgaml, milanese di origine egiziana morto a 19 anni all’alba del 24 novembre, eper Fares Bouzidi, il 22 enne che guidava il TMax a velocità folle nella fuga di otto chilometri dai carabinieri finita con lo schianto che ha ucciso il passeggero suo amico, ed è indagato per omicidio colposo stradale al pari del vicebrigadiere al volanteGiulietta che li tallonava. Per chi sfila il verdetto è già "omicidio razziale", ma dopo i disordini animati da alcune decine di giovani al Corvetto all’indomani dell’incidente a Milano i cortei persono stati sempre pacifici, grazie soprattutto agli appelli dei familiarivittima. La loro voce, però, non è stata ascoltata oltre il confinetangenziale: dopo Torino, anche a Roma e a Bologna ci sono stati assalti alle forze dell’ordine e vandalismi, che nel capoluogo emiliano hanno preso di mirala sinagoga.