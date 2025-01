Puntomagazine.it - Quattro gare internazionali organizzate dal comitato Campano campano-pugliese in Trentino

Oltre 600 i partecipanti provenienti da 15 paesi europei e dal Canada e Stati Uniti Paolo Sanelli (sci club Aremogna), il migliore della squadra di 17 giovani In Val di FassaNapoli, 13 gennaio 2025 – Si sono concluse domenica ledalin Val di Fassa (), grazie alla collaborazione di cinque club (sci club 3punto3, Posillipo Aremogna, 3000 ski race e sci club Napoli) e riservate alle categorie aspiranti e juniores maschili e femminili .Dal 9 al 12 gennaio si sono disputati 2 slalom al quale si sono iscritti in tutto 346 concorrenti (104 atlete di cui 54 italiane e 242 atleti di cui 150 italiani) e 2 giganti in cui si sono presentati al cancelletto di partenza 296 atleti (96 nella categoria femminile di cui 46 italiane e 200 in quella maschile tra i quali 114 italiani).