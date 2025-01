Oasport.it - Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open (14 gennaio): orari esatti, ordine di gioco, tv

Terza notte diin arrivo per gli spettatori, corrispondente al terzo giorno per chi si trova a Melbourne viste le 10 ore di fusoo intercorrenti tra il territorio italiano e la città che più è nota dello Statoo della Victoria.Sei gliimpegnati in singolare: il campo più importante se lo prende Jasmine Paolini, di scena sul secondo più rilevante, la Margaret Court Arena, contro la cinese Sijia Wei, passata dalle qualificazioni. Per lei sessione serale; subito in campo invece Matteo Berrettini contro il britannico Cameron Norrie, mentre più tardi ci sarà il derby tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti. Notturna italiana anche per Luca Nardi contro il canadese Gabriel Diallo, mattina per Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, opposti rispettivamente a Stan Wawrinka e Tomas Martin Etcheverry.