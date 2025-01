Gravidanzaonline.it - Quali sono stati i nomi più particolari dati dalle celebrity ai figli nel 2024?

Leggi su Gravidanzaonline.it

Le celebrità, si sa,spesso fonte di ispirazione per quanto riguarda gli outfit, il make up o i capelli, ma anche sul fronte della scelta del nome giusto da dare al proprioo.Alcune di loro, c’è da dire, spiccano per originalità, scegliendodavvero bizzarri; e se nessuno può avvicinarsi a Elon Musk, che con la ex compagna Grimes ha chiamato i treX Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl e Techno Mechanicus, c’è da dire che molti vip hanno comunque datoestremamente.Cameron Diaz e il marito Benjamin Madden, ad esempio, hanno accolto il secondogenito nel marzo del, scegliendo per lui il nome Cardinal; piuttosto riservati, i due non hanno mai mostrato il bimbo sui social, così come è accaduto per la primogenita Raddix. News Nutella e altriper bambini vietati negli USA.