Iltempo.it - Protesi peniena per il falconiere della Lazio. Ma è bufera per un video post-operazione

Leggi su Iltempo.it

È colui che fa scendere l'aquila Olimpia, simbolo, nello stadio Olimpico a Roma quando i biancocelesti giocano in casa, Juan Bernabé -squadraCapitale - si è sottoo sabato mattina a Roma alla Clinica Nuova Villa Claudia ad un impianto di. Ad operare ilè stato il chirurgo urologo-andrologo Gabriele Antonini, da anni uno dei massimi specialisti a livello internazionale per l'impianto di. Juan, 56 anni, «sta bene e già freme», sottolinea all'Adnkronos Salute Antonini che aggiunge «oggi lanon deve essere vista come un trattamento per le conseguenze di una malattia oncologica ma anche un dispositivo per migliorare la propria sessualità, Juan - precisa - con l'avvicinarsi di un problema di vascolarizzazione che incide su una erezione performante, ha deciso per l'per ritrovare un'attività sessuale ai suoi livelli.