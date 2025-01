Sport.quotidiano.net - Promozione. Terza sconfitta di fila per il Masi Torello

Leggi su Sport.quotidiano.net

0 msp calcio 1 VOGHIERA: Bianconi (18’ Broccoli), Ghali, Fiore, Quarella E. (41’ Nannini), Ginesi (63’ Tosse), Cattin, Chiossi, Boschini, Parmeggiani, Toffano (84’ Baldon), Marangon (58’ Maistrello). All. Lega. A disposizione: Quarella T., Nardini. MSP CALCIO: Hysi, Dondi (94’ Pasotti), Donvito, Zannoni, Dal Monte, Marku (74’ Constandache), Persona, Comastri S., Licciardo (87’ Cotti), Ciaccio, Scarpati. All. Onestini. A disp. Comastri F., Speranza, Tartarelli, Marzulli. Arbitro: Arienti da Cesena. Rete: 48’ Scarpati. È incappato nelladi, ilVoghiera, che ieri è stato battuto di misura dal Msp Calcio. Una gara che si è fatta subito complicata per la squadra di mister Mario Lega (ieri sostituito in panchina dal suo vice, causa squalifica), che già nella prima frazione ha dovuto ricorrere a due cambi per gli infortuni occorsi a Bianconi e ad Erik Quarella, rispettivamente avvicendati con Broccoli e Nannini.