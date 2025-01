Sport.quotidiano.net - Promozione Girone A. Pergolese, che slalom Bucefalo. E Vismara perde l’imbattibilità

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Aluigi, Fontana, Anastasi (55’ Ghetti), Lattanzi (Pierpaoli), Rebiscini, Savelli, Pesaresi (16’ Bartolucci), Gaia, Lombardi (55’ Marinelli), Montagnoli (77’ Giudici)All. Guiducci: Melchiorri, Oliva, Beninati, Morani, Palazzi, Del Pivo, Pistola (83’ Bertuccioli), Letizi, Montanari, Renzi (66’ Gaudenzi), Vagnarelli (63’ Mazzari) All. Fulgini Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno. Rete: 86’Note: Amm.: Montagnoli, Del Pivo, Pistola, Rebiscini, Mazzari,Ang.: 1-3 Rec.: 1’+5’ Ilsubisce la prima sconfitta in campionato per mano della, al termine di una partita basata più sull’agonismo che sulla tecnica. Al 14’ Letizi impegna Aluigi con un tiro velenoso. Al 19’ Rebiscini ha l’occasione per segnare ma il portiere Melchiorri compie una gran parata.