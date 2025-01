Lanazione.it - Promozione Canaletto e Magra Azzurri sorridono

Nella prima giornata del girone di ritorno a vincere sono solo ilcontro il Levanto e ilcontro la Forza e Coraggio.S.– Levanto 1-0 Marcatori: 51’ Pedaci (C) Al 51’ Pedaci rompe il ghiaccio, ma pochi minuti dopo si fa parare da Rollandi il penalty del raddoppio. I gialloblù collezionano altre 4 palle gol, ma il risultato non cambia. M.- F.Coraggio 1-0 Marcatori: 29’ Muto Vittoria di misura delsui cugini della Forza e Coraggio. Tarros S. – Samm. 1-1 Marcatori: 48’ Giovannoni (T), 78’ Virtuosi (S) Bella prova della Tarros che ferma sull’1-1 la quotata Sammargheritese. Il gol di destro di Giovannoni arriva dopo un salvataggio sulla linea da parte della difesa ospite. Virtuosi pareggia dopo una respinta di Blandi. Follo - San Desiderio 1-1 Marcatori: 5’ Parmigiani (F), 15’ Martinoia (Sd) Dopo soli 5 minuti Parmigiani parte in contropiede e dal limite calcia un pallone che viene deviato in rete da un difensore avversario.