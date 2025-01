Sport.quotidiano.net - Promozione. Campagnola scatenato, il Vezzano non finisce di stupire

4 CASTELNUOVO 1: Vlas, Cavicchioli, Marzi, Parisi, Camara, Ricciotti (20’ pt Consiglio), Camillo (28’ st Cortese), Montanari (38’ st Pedrazzoli), Jocic (18’ st Chakir), Rivi, Carlucci (45’ st Pignagnoli). A disp. Vioni, Mora, Vetere. All. Manfredini. CASTELNUOVO: Menozzi, Giglioli, Fontanesi (26’ st Pellin), Le Guern, Baroni, Manini (9’ st Copertino), Bellei Ponzi, Buffagni, Carbone (18’ st Stanzani), Pivetti, Bellentani (26’ st Solieri). A disp. Ripesi, Paltrinieri, Nizzoli, Reggiani, Cantaroni. All. Casagrandi. Arbitro: Krolikowski di Modena. Reti: 37’ Carlucci; 6’ st Jocic, 19’ st Chakir, 23’ st Rivi, 49’ st Pellin. Note: espulso Bellei all’11’ st e Reggiani dalla panchina per proteste al 12’ st.