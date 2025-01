Lanazione.it - Prima categoria Santerenzina, campione d’inverno

Nell’ultima giornata del girone d’andata la, vittoriosa sulla Castelnovese, si laurea. Brugnato – Bolanese 0-1 Marcatori: 29’ Tacchini (Bo) A decidere il match è al 29’ la bellissima punizione di Tacchini.si divora il vantaggio Zakaria con un colpo di testa ravvicinato poi il Brugnato con Gavini e Selimi va vicinissimo al gol. Segesta-Cadimare 8-1 Marcatori: 16’, 28’ Cizmya (S), 23’, 50’, 68’ Guazzi (S), 26’ Codda (S), 31’ Bacherotti (S), 65’ Ballo (C), 85’ Oucif (S) Sconfitta senza discussione per il Cadimare che subisce 8 reti da uno scatenato Segesta. A. Casarza – Iron Fox 3-2 Marcatori: 13’ Bo (C), 55’, 59’ D’Amato (C), 65’ Florese (A), 83’ Sancredi (A) L’Amegliese prova la rimonta, ma non riesce ad evitare la sconfitta contro l’Atletico Casarza Ligure.