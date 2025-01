Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Il Gallo allunga a +5

Se al giro di boa ilveleggiava spavaldo in testa alla classifica, alla ripresa del campionato gli amaranto hanno ricominciato da dove avevano finito. Ad Ambrogio nel derby contro la matricola Amici di Stefano, la capolista soffre ma riesce a portare a casa i tre punti, nonostante abbia giocato in inferiorità numerica per mezz’ora per l’espulsione di Bellinati. Con i tre punti di ieri il vantaggio sulla inseguitrice Sporting Vado salgono a 5 punti, dopo il sorprendente pareggio dello Sporting nel derby con l’Airone. E domenica scontro diretto in casa proprio con il Vado. Succede tutto nel primo tempo: al 13’ sblocca il risultato Manservigi, raccogliendo un cross a centro area per il tiro vincente. Raddoppio di Roncarati, mentre l’Amici di Stefano accorcia al 45’ su calcio di rigore trasformato da Granata.