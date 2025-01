Lanazione.it - Prato, risuona in concerto la monumentale Prima Sinfonia di Brahms

, 13 gennaio 2025 - Undavvero imperdibile quello del 16 gennaio alle ore 21 al Teatro Politeama Pratese. Hugo Ticciati torna a suonare e a dirigere la Camerata per un altro capitolo dell’integrale sinfonica di. La, con il manifesto omaggio a Beethoven di chi era stato predestinato a riceverne l’eredità, dialoga con un lavoro nuovissimo, che presentiamo initaliana e seconda esecuzione assoluta. È una partitura per violino ed archi della compositrice lituana, Martinaityte. La sua visione spirituale della musica è già rivelata nel titolo, Ekaggata, termine mutuato dal pensiero buddhista ed equivalente a concentrazione della mente. Il processo principale svelato nel pezzo è simile a quello dell’assorbimento in meditazione che è all’origine del titolo.