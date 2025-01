Tvplay.it - Poker d’assi per Conte: il Napoli pesca il post Kvaratskhelia

Ilimpegnato nel casting volto ad individuare l’adeguato erede di: 4 i profili vagliati dagli azzurri.E’ scattato il count-down che porterà alla separazione tra Kvichaed il. Il 23enne georgiano (escluso dalla partita vinta ai danni del Verona ieri sera) nelle prossime ore lascerà la Serie A per trasferirsi al Paris Saint Germain, pronto a versare nelle casse azzurre una cifra compresa tra i 75 e gli 80 milioni. Risorse fresche che il club partenopeo impiegherà subito allo scopo di fornire ad Antonioun sostituto di alto calibro e comprovata qualità in fase offensiva.per: ilil– TvPlay.it (LaPresse)Il casting volto ad individuare l’adeguato erede del classe 2001, in queste ore, si è intensificato: quattro, in particolare, i nomi presenti nella short-list attualmente al vaglio dalla dirigenza.