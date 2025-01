Game-experience.it - PlayStation Plus Extra e Premium, Sony rivela i 12 giochi che verrano rimossi a Gennaio 2025

Interactive Entertainment hato i 12che lasceranno la line-up offerta dal’ormai imminente 21.Addentrandoci nello specifico della questione, tra ormai pochi giorni i due tier più costosi del servizio in abbonamento del colosso giapponese perderanno 12, dove tra questi sono presenti anche dei prodotti decisamente apprezzati dal pubblico, tra i quali troviamo Resident Evil 2 Remake e Dragon Ball FighterZ per quanto riguarda l’. Invece il tierperderà Secret of Mana, Life is Strange, Street Fighter 30th Anniversary Collection e Legend of Mana.Diamo un’occhiata qui sotto ai 12che verrannodanella giornata di martedì 21:Resident Evil 2 – PS4 e PS5Hardspace: Shipbreaker – PS5Just Cause 3 – PS4Dragon Ball FigherZ – PS4Life is Strange: Before the Storm – PS4Just Cause 4 Reloaded – PS4Just Cause 4 – PS4Pure Holdem – PS4Broly in Dragon Ball FighterZBroly in Dragon Ball FighterZInvece qui sotto sono presenti i titoli che verrannodal PSil 21:Street Fighter 30th Anniversary Collection – PS4Legend of Mana – PS4Secret of Mana – PS4Life is Strange – PS4In conclusione dell’articolo ricordiamo che pochi giorni faha annunciato idelEssential di