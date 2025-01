Pestaggio in carcere frattura alla mandibola | quattro giorni di attesa per un soccorso a Rebibbia

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma –sanguinante su una branda, senza poter riuscire a mangiare e bere per le fratture riportate dopo un. Accade a Roma, ad Alessandro, e la madre decide che è giunto il momento di accendere i riflettori sulle mancanze del sistema carcerario. Che certo sconta la poca attenzione delle Istituzione, sia in termini di risorse umane che di mezzi, mafine è comunque responsabile di condizioni inumane di vita e, in qualche caso, di morte.Per questo si è rivolta a ilfaroonline.it. Il caso di Alessandro (accadutofine del 2024) un giovane detenuto presso ildi, solleva dubbi sul funzionamento dei protocolli di. Nonostante unata, ilè arrivato solo dopoe su forte pressione dei familiari.Gravi ritardi nell’intervento sanitarioSecondo la posizione dell’avvocato Marcella Astorri, legale della famiglia di Alessandro, il ragazzo è stato lasciato in cella persenza ricevere assistenza medica adeguata, nonostante le strutture interne delsiano in grado di effettuare molti esami diagnostici.