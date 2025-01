Fanpage.it - Perché un accordo Israele-Hamas è ora più vicino: “Biden vuole metterci la firma prima dell’arrivo di Trump”

L'intervista di Fanpage.it a Luigi Toninelli, ricercatore ISPI dell'Osservatorio Medioriente e Nord Africa: "Al momento è difficile capire quanto siamo vicini ad untraper la liberazione degli ostaggi, si è parlato molto negli ultimi mesi di cessate il fuoco. Di buono in questa fase c'è che il tempo è agli sgoccioli per l'amministrazione Biden e in politica estera il presidente uscenteraggiungere un successodi andarsene dalla Casa Bianca".