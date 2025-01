Per una scuola viva Lettera

Leggi su Orizzontescuola.it

Inviata da Filomena Taronna - Ho 64 anni e vado ancora a. Faccio l’insegnante a tempo pieno. La mattina in classe con i miei ragazzi sciroccati, così li chiamo affettuosamente, usando la loro lingua, quando alla prima ora, assonnati ancora, proprio non ne vogliono sapere di Dante, Napoleone Bonaparte e company e tutti gli altri affini in fila per due col resto di quattro. Un boccone al volo a pranzo e si ricomincia il pomeriggio mentre, sciroccata io, mi divido trae casa a rincorrere mille impegni improrogabili e altrettante scartoffie da compilare entro e non oltre.L'articolo Per una