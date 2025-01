Lanazione.it - Paura davanti al liceo, padre e figlio investiti da un grosso scooter

Pistoia, 13 gennaio 2025 – Sono stati attimi terribili quelli della tarda mattinata di oggi, lunedì 13 gennaio, in Corso Gramsci per il drammatico incidente avvenutoalForteguerri:, un bambino di otto anni, sono statida unomentre attraversavano la strada e sono rimasti a terra, tramortiti, in stato di choc, mentre partiva un disperato allarme al 112. L’incidente si è verificato alle 13. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della squadra di polizia municipale intervenuta. Quella che riportiamo è quindi una prima, sommaria, ricostruzione, in attesa dell’esito dei rilievi., l’uomo ha 53 anni, stavano attraversando la strada quando, all’improvviso, è piombato su di loro unche stava percorrendo la corsia preferenziale riservata agli autobus e sembra che procedesse da piazza San Francesco verso Pistoia.