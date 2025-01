Dilei.it - Paolo Cognetti, il monologo a Le Iene sul suo “inferno”: “Legato con le cinghie al letto”

Nel 2017 è entrato a far parte degli scrittori più acclamati d’Italia con l’intenso libro Le otto montagne, quell’anno vincitore del Premio Strega e, in seguito, diventato un film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Sette anni dopo, la vita disi è trasformata in un calvario. Affetto da una grave depressione, lo scrittore è stato sottoposto a TSO e ricoverato in condizioni che lui stesso ha definito come “un”., il racconto della malattiaha raccontato la sua storia a Le, aprendo le porte della sua baita a Estoul in Valle d’Aosta all’inviato Gaston Zama. Lo scrittore ha parlato di una malattia con cui è alle prese sin da bambino: “Mi hanno diagnosticato un disturbo bipolare, che significa avere due fasi: una maniacale e una depressiva.