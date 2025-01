Gamerbrain.net - Palworld: Come sbloccare la cassa avanzata

Leggi su Gamerbrain.net

La gestione dell’inventario è una componente fondamentale di, un gioco che mescola sopravvivenza, crafting e l’utilizzo delle creature chiamate Pals per costruire basi e raccogliere risorse. Con l’espansione Feybreak, è stata introdotta la, il contenitore più capiente e resistente, pensato per i giocatori esperti.Forse potrebbe interessarti anche la Guida suottenere lo scudo avanzatolaPer accedere alla, è necessario progredire nel gioco e sbloccarla tramite il menu Tecnologie. Segui questi passaggi:Raggiungi il livello 58:Ladiventa disponibile nel menu Tecnologie solo al livello 58. Concentrati sul completamento di missioni e sulla raccolta di materiali per salire di livello rapidamente.