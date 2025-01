Oasport.it - Pallamano, Mondiali 2025: il girone dell’Italia ai raggi X. Danimarca fuori portata, guai sottovalutare le africane

Leggi su Oasport.it

Manca solo un giorno all’inizio deidi: è tutto pronto fra Croazia, Norvegia e, i tre Paesi che ospiteranno una rassegna iridata che vede l’Italia tornare al tavolo delle grandi dopo un’assenza lunga addirittura 28 anni.Domenico Ebner e soci saranno di scena in questa prima fase – Preliminary Round – a Herning, nelB: una pool che comprende anche i padroni di casa dellae le nazionali di Tunisia e Algeria, rappresentanti del movimento africano.L’obiettivo per i ragazzi del ct Riccardo Trillini è uno: cercare di arrivare fra le prime tre della classifica del raggruppamento per avanzare alla fase successiva. Ma cosa bisogna attendersi dalle squadre che incroceranno il percorso degli azzurri? Proviamo a scoprirlo.: ilaiXTunisiaAll’inizio del secolo, nel 2005, colse un clamoroso 4° posto ai, mentre nelle ultime due edizioni non è mai andata oltre il 25esimo posto.