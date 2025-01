Oasport.it - Pallamano: Italia, verso la Tunisia. Parisini, Bronzo, Helmersson e Marco Mengon in recupero

All’esordio dell‘ai Mondiali di2025 manca sempre di meno. L’è arrivata Herning, in Danimarca, dove domani – 14 gennaio alle ore 17.30 – giocherà la sua prima partita del torneo iridato: quella contro la, valida per il round inaugurale del Girone B.Gli uomini del dt Riccardo Trillini si stanno preparando, anche perché sanno benissimo che le sfide contro i tunisini e poi contro l’Algeria valgono tutto o quasi considerando che nella terza giornata del raggruppamento dovranno sfidare in una “Mission Impossible” i campioni del mondo e campioni olimpici in carica della Danimarca, che peraltro potranno contare anche sul tifo casalingo dell’arena.A tal proposito, uno degli argomenti di massima attenzione è quello che riguarda la lista definitiva dei 18 convocati azzurri per la kermesse planetaria.