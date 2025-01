Ilnapolista.it - Orsato: «L’arbitro l’ho saputo fare, ora devo cercare di far fare l’arbitro agli altri»

Leggi su Ilnapolista.it

Il Var a chiamata, la nuova trovata che infiamma la discussione arbitrale in Italia e non solo. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ne ha parlato all’ex arbitro nazionale e internazionale Daniele, entrato a far parte da pochi giorni all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), con un nuovo incarico.«VAR a chiamata e decisioni spiegate al pubblico come in Inghilterra. Ci arriveremo? Siamo a disposizione per attuare qualsiasi nuova riforma che possa aiutare gli arbitri e il mondo del calcio. Se Uefa, Fifa e Ifab riterranno che l’Italia possa provare certi esperimenti, noi saremo in prima linea. L’Italia è stata sempre pioniera su tante cose. Noi saremo sempre pronti, siamo già prontissimi».Leggi anche: Rocchi: «Non fischiamo più i rigorini. Il var a chiamata deresponsabilizza molto»ha raccontato come ha cominciato la sua carriera da arbitro«Ho cominciato per caso, il mio sogno era diventare elettricista.