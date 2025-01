Liberoquotidiano.it - Ora o mai più, Raf censurato su Rai 1: cosa nascondo con il nastro adesivo, scene surreali | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Mentre Ora o mai più, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 andava in onda, un dettaglio catalizzava l'attenzione dei telespettatori: il cappellino di Raf. Un indumento nero con il logo "Self Control".significa? Semplice: è il titolo del suo brano e anche del suo tour celebrativo per i 40 anni della sua celebre hit. E se per buona parte della trasmissione il pubblico ha potuto leggere la scritta sul cappellino, visto che Raf è stato inquadrato diverse volte, verso la fine della puntata al posto del logo è comparsa una striscia dinero. Un modo per coprire le due parole. La scelta non è sfuggita all'occhio attento di molti telespettatori che su X hanno subito fatto notare l'improvviso cambiamento. "Ma cos'è quelsul cappello di Raf? Scritta censurata?", ha domandato un utente, mentre un altro ha commentato: "E dopo due ore di diretta arrivò la mega precetta sul cappello di Raf".