Oltre "Vermiglio", Il ruolo della montagna nel cinema

L’uomo contemporaneo è perennemente circondato dal frastuono, dal dinamismo e dalla frenesia del mondo cittadino. La città è il luogo in cui il tempo scorre in fretta, in cui fermarsi a pensare è quasi impossibile.Per Pietro però , protagonista de “Le Otto Montagne”, la città non è così. Come lui stesso dice all’interno del film, essa è il luogolentezza, del silenzio, dell’incomprensione, laal contrario, è il luogo in cui il mondo prende vita.Questa netta distinzione dei due mondi è messa ancora più in luce dalla fotografia utilizzata, fredda nelle scene ambientate in città e calda in quelle ambientate in. È inche Pietro e il padre incontreranno Bruno, ed è sempre inche Pietro riuscirà a trovare nell’amore per essa un punto in comune con il padre (con cui ha sempre avuto un rapporto complicato).