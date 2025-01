Ilfattoquotidiano.it - Oliviero Toscani, l’artista e provocatore che ha segnato l’Italia nella società e nel costume: “Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, rivoluzionario, anticonformista, divisivo per natura, irriverente. Ci vuole infornata di aggettivi per descrivere, morto dopo un anno di malattia – l’amiloidosi, causata da depositi di proteine anomale nei tessuti e negli organi di tutto il corpo –, battitoreche ha passato la vita a raccontare il mondo (e gli esseri umani) da un punto di vista anticonvenzionale. Il suo. Non è un caso libertà è stata una delle parole chiave del suo lessico:di imprimere un cambiamento nel mondo dell’arte,di scandalizzare e di innescare polemiche. “Se l’arte non provoca a cosa serve?”, si domandava. Non una provocazione fine a se stessa, la sua, ma immaginata per sfidare i luoghi comuni, provocare cambiamenti, evoluzioni e nuove idee. A proposito delle quali, diceva: “Chi cerca idee non ne ha”.