Oliviero Toscani e le provocazioni a Fotografia Europea

Reggio Emilia, 13 gennaio 2025 – Ha raccontato il mondo così come lo vedeva. Senza filtri e pregiudizi. Un grande maestro dellaè mancato questa mattina, vinto da una malattia incurabile. Avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 28 febbraio. Diversi i contatti che l’artista milanese aveva avuto con Reggio Emilia. Nell’ultima edizione di, aveva voluto partecipare con una sua mostra, quella più irriverente, all’interno del circuito off allestito in via Roma, dal titolo “Cacas”. (FILES) Italian Photographerposes in front of his picture "Kissing Nun" at an exhibition entitled "controversy, justice, ethics and photography" in the Kunsthaus gallery on May 6, 2010 in Vienna., the Italian fashion photographer known for his work on Benetton's provocative advertising campaigns, died on January 13, 2025 aged 82, his family announced.