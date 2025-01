Lapresse.it - Oliviero Toscani, chi era il creativo più famoso e discusso d’Italia

Tra provocazioni e colpi di genio multicolori entrò con travolgente maestria nella nostra quotidianità sollevando aspri dibattiti su questioni universali. Fin dai suoi primi scatti (il primo pubblicato sul ‘Corriere della Sera’ a 14 anni), deceduto nella notte all’età di 82 anni, ha considerato il conformismo il peggior nemico della creatività. E come spesso ripeteva, chiunque è incapace di prendersi dei rischi non può essere considerato un. Inarrestabile innovatore che trasformò radicalmente, a partire dagli anni Settanta, il linguaggio della pubblicità con i suoi scatti irriverenti, il fotografo nato a Milano nel 1942, ha scomodato da sempre sociologi, religiosi e giuristi con quelle foto-manifesto scatenando l’ira di potenti e benpensanti. Lo slogan ‘Chi mi ama mi segua’ stampato a caratteri ben evidenti sul fondoschiena di una ragazza per la pubblicità di una marca di jeans, lo resenel 1973.