Oasport.it - Olimpiadi Brisbane 2032: le freccette al posto degli sport di tiro? L’Australia spinge…

Un’ipotesi aleggia a 7 anni di distanza sulledi: la rimozione dal programma a Cinque Cerchidia volo ea segno – in luogo dell’ingresso delle.A lanciare l’ipotesi è stato qualche ora fa il ‘Sydney Morning Herald’, sull’onda lunga avuta – in maniera peraltro consueta – dai Mondiali di Darts di qualche settimana fa, nei quali a essere incoronato è stato il giovanissimo 17enne inglese Luke Littler.Gli australiani, al netto di una grande tradizione nel, in particolare in quello a volo, sono contrari al fatto che nel loro paese si tengano discipline che prevedano l’utilizzo di armi da fuoco o ad aria compressa, come pistole, carabine o fucili, e per questo sarebbero favorevoli allo “switch” olimpico.L’universalità e gli sponsor che possano promuovere questa disciplina non mancano alle varie federazioni e confederazioni delle: così come avverrà a Los Angeles 2028 quando il flag football diventeràolimpico per volereamericani ma soprattutto di una lega come la NFL che si è fatta garante di un movimento economico di soldi non indifferente per avere una sua specialità sulla ribalta olimpica.