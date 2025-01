Lanazione.it - Obbligo di esposizione del codice Cin. Nuove regole nelle Cinque Terre

Leggi su Lanazione.it

Ledisposizioni per l’affissione delCin – ilidentificativo nazionale per le strutture turistico-ricettive – hanno portato i tre Comuni dellea uniformare le norme locali a salvaguardia del decoro urbano leper l’dei cartelli identificativi. Con lenorme infatti tutti gli operatori sono obbligati a esporre ilCin all’esterno dello stabile dove viene esercitata l’attività. Per preservare il decoro degli immobili e dell’ambiente urbano, evitando soluzioni improvvisate, i tre Comuni hanno introdotto una variante al regolamento comunale di arredo urbano e pubblico decoro per normare le modalità di affissione delle targhe colCin. Per le attività già obbligate a una targa identificativa, ilCin sarà riportato sulla targa già esistente, evitandoinstallazioni che potrebbero compromettere il decoro urbano.