Quotidiano.net - Nuovi attacchi hacker. Il collettivo filo-Palestina rivendica i raid contro banche e aziende

Un gruppo dipalestinesi, Alixsec, hatoinformatici, prendendo di mira siti di(come Intesa e Montepaschi), porti (Taranto e Trieste) e(Vulcanair e Olidata). L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nella foto il direttore generale Bruno Frattasi ) ha supportato i soggetti colpiti nel ripristino delle funzionalità, poiché glisono di tipo Ddos (Distributed Denial of Service). Alixsec sostiene la causa russa e ha legami con il gruppo Noname, notoriamente attivogli interessi israeliani. Dopo una pausa di due settimane, sabato scorso glirussi hanno colpito nuovamente, in particolare il gruppo “Noname057(16)”, attaccando i siti di ministeri e istituzioni italiane, come Esteri, Infrastrutture e Trasporti, edel trasporto pubblico.