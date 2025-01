Laprimapagina.it - Nuova rottamazione delle cartelle fiscali: si lavora alla quinta edizione

Il 2025 si apre con una conferma importante per il sistema fiscale italiano: unadellaesattoriali potrebbe essere all’orizzonte. Ad annunciarlo è stata la Lega, che da mesi insiste sulla misura per recuperare risorse e alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio, come ribadito dal vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo.L’obiettivo del governo resta chiaro: ridurre il carico fiscale per i redditi medi, partendo dall’aliquota IRPEF al 35%. Tuttavia, la questionerisorse disponibili rimane cruciale. Nel 2024, laha già garantito introiti significativi: 4,6 miliardi di euro recuperati senza sanzioni né interessi di mora, contribuendo a un totale di 31,6 miliardi negli ultimi otto anni.L’Agenzia della Riscossione ha inoltre introdotto la possibilità di rateizzare i debitifino a sette anni (84 rate) tramite una semplice procedura online, una misura che punta a rendere più sostenibile il pagamento per contribuenti in difficoltà.