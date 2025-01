Lanazione.it - Nuova allerta per maltempo e vento forte in Toscana, scatta anche qui l'emergenza caduta alberi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 gennaio 2025 – Laperedinha fattore l'nelle città dove gli interventi di messa in sicurezza sono aumentati del 23,4% lo scorso annoa causa della fragilità di un patrimonio arboreo messo sempre di più a dura prova dai cambiamenti climatici e dall'effetto tropicalizzazione. Fattori che debilitano le piante aumentano esponenzialmente il rischio di cadute improvvise soprattutto nelle città. A dirlo è Coldirettisulla base del report del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli interventi per laimprovvisa di piante e rami sono stati 6.421 nel 2023 provocati da una sessantina di episodi dicon un aumento significativo in particolare nelle province di Livorno dove sono quasi raddoppiati (+93%), Lucca (+62%), Pisa (+55%) e Arezzo (+33%) e Pistoia (+30%) e Grosseto (+10,24%).